إيهاب فهني يكشف كواليس لقاءه مع الفنان شريف دسوقي داخل المستشفى

كشف الفنان إيهاب فهمى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن آخر التطورات الصحية للفنان شريف الدسوقى عبر حسابه بموقع “فيسبوك".









وكتب إيهاب فهمى :" قمت اليوم انا ووفد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بزياره الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى وهو الحمد الله بخير ويطمئن جمهوره على صحته كل الشكر للساده الزملاء الفنانين الذين قدموا كل الدعم وهذا ليس بغريب على اسره الوسط الفنى".









وأضاف إيهاب فهمى:" كل الشكر لفنانى الاسكندريه على جهدهم وأخلاصهم لصديق العمر كل الشكر إلى كبير الوسط الفنى نقايبنا الدكتور اشرف زكى صاحب كل المواقف العظيمه معنا كل الشكر إلى قائدنا جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى".











