Advertisements

إيهاب فهني يكشف كواليس لقاءه مع الفنان شريف دسوقي داخل المستشفى

الخميس 27/مايو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف الفنان إيهاب فهمى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن آخر التطورات الصحية للفنان شريف الدسوقى عبر حسابه بموقع “فيسبوك".


وكتب إيهاب فهمى :" قمت اليوم انا ووفد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية  بزياره الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى وهو الحمد الله بخير ويطمئن جمهوره على صحته كل الشكر للساده الزملاء الفنانين الذين قدموا كل الدعم وهذا ليس بغريب على اسره الوسط الفنى".


وأضاف إيهاب فهمى:" كل الشكر لفنانى الاسكندريه على جهدهم وأخلاصهم لصديق العمر كل الشكر إلى كبير الوسط الفنى نقايبنا الدكتور اشرف زكى  صاحب كل المواقف العظيمه معنا كل الشكر إلى قائدنا جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى".



وتابع إيهاب فهمى: "الشكر اولا واخيرا إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله إلى يتم شفائه على خير ويعود لنا جميعا فى اتم صحه وحال".

أخبار تهمك

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم صن داونز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. 10 نجوم خارج ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية على وفاة سمير غانم بالفطر الأسود (فيديو)

منذ ربع ساعة

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نهال عنبر تكشف تطورات جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»