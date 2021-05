صورة جديدة لبطلة "X-Men" بملابس البحر بعد تحولها لرجل

نشرت الممثلة الكندية إلين بيج، صورة لها عبر موقع نشر الصور "إنستجرام" بعد عملية التحول الجنسي التي خضعت لها خلال الفترة الماضية، وأطلقت على نفسها اسم Elliot Page. View this post on Instagram A post shared by @elliotpage





وتظهر الممثلة الكندية في صورتها الجديدة بملابس بحر رجالية، وترتدي نظارة شمسية، وهي تضحك.





يذكر أن شاركت في عدد من الأفلام العالمية أبرزها فيلم Inception مع ليوناردو دي كابريو، وفيلم To Rome with Love، كما شاركت في فيلم Days of Future Past من سلسلة X-Men، وترشحت "إيلين"، لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Juno and Inception عام 2008.