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صورة جديدة لبطلة "X-Men" بملابس البحر بعد تحولها لرجل

الخميس 27/مايو/2021 - 02:41 ص
إيلين بيج
إيلين بيج
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نشرت الممثلة الكندية إلين بيج، صورة لها عبر موقع نشر الصور "إنستجرام" بعد عملية التحول الجنسي التي خضعت لها خلال الفترة الماضية، وأطلقت على نفسها اسم Elliot Page.

وتظهر الممثلة الكندية في صورتها الجديدة بملابس بحر رجالية، وترتدي نظارة شمسية، وهي تضحك.

يذكر أن شاركت في عدد من الأفلام العالمية أبرزها فيلم Inception مع ليوناردو دي كابريو، وفيلم To Rome with Love، كما شاركت في فيلم Days of Future Past من سلسلة X-Men، وترشحت "إيلين"، لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Juno and Inception عام 2008.

في شهر ديسمبر الماضي، أعلنت تحولها جنسيا، وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو.. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسيًا، شكرًا لكم على شجاعتكم، وأشعر أنني محظوظ لأنني أكتب لكم لقد وصلت إلى ما أريد في حياتي، أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة، لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى ابتهاجي بأن أخيرا أقدر أن أتابع ذاتي الحقيقية، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين".

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