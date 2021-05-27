شقيق الفنان شريف دسوقي يعلن عن أحدث تطورات حالته الصحية

أكد طارق دسوقي، شقيق الفنان شريف دسوقي، أن شقيقه حاليا يتعاطى المسكنات، وحالته الصحية تتحسن، وحالته النفسية أيضا تتحسن بشكل كبير، مضيفًا: "كفاية تقدير الأب الكبير وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم به بشكل كبير".









وذكر "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الحالة الصحية لشقيقه أصبحت جيدة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وأبدى سعادته بتفاعل وحب الناس لشقيقه، وقال إن هناك كمية حب كبيرة جدا يتلقاها في المستشفى الموجود فيها حاليا، وهو سعيد بذلك.









وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنان شريف دسوقي الصحية والمعنوية جيدة مستقرة، معلقا «الفنان راضي بقضاء ربنا»، وحول توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية لدسوقي قال: «مهما نقول مش هنلاقي كلام يوفي الرئيس السيسي حقه، كونه اهتم بحالة الفنان شريف دسوقي، في ظل مسؤولياته الكثيرة»، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية لم تتأخر عن الفنان شريف دسوقي.













وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة تليفزيونية: «لا يوجد تعليق على أي أحد يشكك في دعم النقابة لأي عضو بالأسرة الفنية»، معربا عن سعادته بدعم الجمهور المعنوي للفنان شريف دسوقي.













ووجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر لعدد من فناني الإسكندرية، وبينهم بدرية طلبة، على إقناعهم دسوقي بدخول مستشفى وإجراء عملية جراحية بعدما ترك مستشفى دار الشفاء، قائلا: «قولتلهم دخوله المستشفى واحنا هنوفر أي فلوس».



