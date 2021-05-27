عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أسماه بـ"شائعات اليوم"، وهو عبارة عن خبر يشير إلى أن الإجابة على أسئلة الامتحانات في الثانوية العامة ستكون على "بابل شيت"، وليس "التابلت".





وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم انني قدمت ردودا واضحة لكل الاسئلة اللتي تداولها الطلاب والسادة أولياء الأمور بالأمس القريب وقلت إن الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع القادم باذن الله فإن الكثيرين ما زالوا يتابعوا الاشاعات مثل الصورة المرفقة وهي "مزورة وغير صحيحة" ولا علاقة لنا بها".



