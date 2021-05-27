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عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية
الخميس 27/مايو/2021 - 03:22 ص
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أسماه بـ"شائعات اليوم"، وهو عبارة عن خبر يشير إلى أن الإجابة على أسئلة الامتحانات في الثانوية العامة ستكون على "بابل شيت"، وليس "التابلت".
وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم انني قدمت ردودا واضحة لكل الاسئلة اللتي تداولها الطلاب والسادة أولياء الأمور بالأمس القريب وقلت إن الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع القادم باذن الله فإن الكثيرين ما زالوا يتابعوا الاشاعات مثل الصورة المرفقة وهي "مزورة وغير صحيحة" ولا علاقة لنا بها".
وأضاف: "أرجوكم عدم قراءة معلومات خارج موقع الوزارة وصفحتنا الرسمية على فيسبوك وصفحتي هذه. ولن نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة مرة اخرى قبل الموتمر الصحفي الأسبوع المقبل، وإلى هذا الحين فإن كل ما يشاع فهو تأليف واستنتاج من يكتبه وليس وزارة التربية والتعليم المصرية".
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