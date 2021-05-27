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التفاصيل الكاملة في أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي

الخميس 27/مايو/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد نجم المنتخب المصري و نادي بيراميدز أخر تطورات أزمة نجم السماوي مع النادي الأهلي.


وقال محامي السعيد تصريحات تليفزيونية: "هناك درجة أخرى للاستئناف بعد قرار مركز التسوية والتحكيم، وسأرفع دعوى بطلان أمام محكمة عادية لأنني لم يتم إعلاني حتى الآن بالقرار، فوجئت بالحكم الصادر ضد عبد الله من الإعلام فقط".

وعند سؤاله عن فسخ التعاقد مع أهلي جدة بشكل صوري أجاب "لا يوجد أي شيء اسمه إجراء صوري، لا يوجد نهائيا، أهلي جدة قال لعبد الله شكرا مع السلامة وبعد ذالك تم فسخ العقد".

وأضاف عبد العزيز :" لا يوجد أي بند يلزم الأهلي السعودي على استمرار عبد الله معه لمدة معينةك" 

و أختتم حديثه قائلا "لم أقل إن السعيد موقفه ضعيف أو مخطئ بل كنت أشرح القصة كاملة وسأطلب سماع القصة من بعض الشهود، ولكن لن استطيع الكشف عن أسمائهم الآن".

وقد سبق للنادي الأهلي وأعلن عن صدور حكم من الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم، في ٢ مايوالحالي، بإلزام عبد الله السعيد لاعب السماوي بسداد 2 مليون دولار للقلعة الحمراء.

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