الكشف عن أسماء الراحلين عن ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تستعد للموسم المقبل عن طريق إحداث ثورة حقيقة في صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه هناك 13 لاعباً خارج الميركاتو الصيفي وهم : كورتوا ولونين وكارفخال وناتشو وميليتاو وميندي وكروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ورودريجو وبنزيما وفينيسيوس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك شكوك حول استمرار 10 لاعبين وهم: ألتوبي وأودريوزولا ورافائيل فاران وسيرجيو راموس ومارتين أوديجارد و إيدين هازارد وماريانو دياز و يوفيتش وفاسكيز وأسينسيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك شكوك أيضاً حول إستمرار المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان في حين من المؤكد رحيل الثنائي إيسكو ومارسيلو في الصيف المقبل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن كلا من لوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس تنتهي عقودهما مع ريال مدريد في الصيف المقبل بينما أعلن الملكي مؤخرا عن تجديد عقد مودريتش حتى صيف 2022.



