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عواض يهنئ الفيل لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية

الخميس 27/مايو/2021 - 04:07 ص
بوابة الفجر
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يتقدم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتهنئة للأديب والمبدع سمير الفيل أبن مدينة دمياط بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالهيئة ومثقفيها وقياداتها لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، عن أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء بعنوان "أتوبيس خط 77" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


تتضمن المجموعة 12 نصا سرديا محكما٬ تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة٬ كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية٬ من خلال لغة متماسك٬ وأحداث شيقة يتميز بها الكاتب، كما أن بها قدر من الحميمية، لأنها تعالج مشاكل إنسانية داخل البيت المصري، وكيفية أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية تنعكس على تصرفات الأفراد.



عرف سمير الفيل فى محافظته دمياط كشاعر، وفى القاهرة عرف ككاتب قصة، وخاض تجربة الصحافة، لكن أسره الأدب أكثر، ورغم تنوع أعماله وإنتاجه الأدبى، إلا أن عددا كبيرا من النقاد يصنفونه كـكاتب أدب مقاومة، كونه كان من أوائل من تبنوا كتابة المقاومة من خلال أول رواية "رجال وشظايا" التي صدرت عام 1990، نال الفيل جائزة الدولة التشجيعية عن القصة القصيرة عام 2016، ثم جائزة يوسف أبو رية عن اتحاد كتّاب مصر فى 2017.

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