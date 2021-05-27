عواض يهنئ الفيل لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية









يتقدم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتهنئة للأديب والمبدع سمير الفيل أبن مدينة دمياط بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالهيئة ومثقفيها وقياداتها لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، عن أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء بعنوان "أتوبيس خط 77" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.









تتضمن المجموعة 12 نصا سرديا محكما٬ تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة٬ كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية٬ من خلال لغة متماسك٬ وأحداث شيقة يتميز بها الكاتب، كما أن بها قدر من الحميمية، لأنها تعالج مشاكل إنسانية داخل البيت المصري، وكيفية أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية تنعكس على تصرفات الأفراد.











