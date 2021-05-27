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موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر والقناة الناقلة

الخميس 27/مايو/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

فاز الزمالك على حرس الحدود في دور الـ32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور الستة عشر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية.

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