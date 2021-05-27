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"دور المرأة وما حققته من إنجازات سياسية" بثقافة بنى سويف

الخميس 27/مايو/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة بعنوان "دور المرأة وما حققته من إنجازات سياسية"، ألقاها أحمد ماهر موجه عام اللغة العربية والذي تناول دور المرأة العظيم فهي التي تنشئ المجتمع وتعد الأجيال، كما أن دورها في الحياة السياسية لا يقل أهمية عن دور الرجل، بجانب أمسية شعرية لشعراء العامية للشعراء أحمد هيكل، وأحمد جلال، بدوي سيد وقدموا قصائد منها صوتك ندل، ودستة شمع، وسحابة وبتعدي، كذلك قدم بيت ثقافة اهناسيا المدينة أمسية شعرية تضمنت مجموعة قصائد منها "من غير أسباب"، "يا شمس مهما تتخفي" للشاعر عمر رسمي، وقصيدة "وكل القلوب إلى الحبيب تميل"، "وبلا حياة" للشاعر مهند محمد، "ونحب الصالحين ونحن منهم"، "والأحداث المترابطة" للشاعر أشرف محمد، وقصيدة "إذا ملك الموت جاء لا تنزعجن" للشاعر أحمد طه وقصيدة "أيها الناس حين تصبحون" للشاعر مصطفى محمود، "أنا العربي، فلسطين حره" للشاعر سمير جابر.


نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بني سويف محاضرة عن الأعمدة والصفوف في أكسيل والتحكم فيها شرح المدرب بطريقة عملي سهلة وبسيطة بجانب اللقاء الخاص بنادي الأدب، وعقدت مكتبة منشأة عاصم محاضرة عن توعية الشباب ضد التطرف والإرهاب أوضح خلالها مسؤول النشاط أهمية التصدي الجاد الحازم للمنظمات الإرهابية وفكرها المتطرف من خلال منظور استراتيجي شامل ومتعدد الأبعاد للعمل على حماية الدولة، بجانب تنظيم قصر ثقافة شرق النيل أمسية شعرية بنادي الأدب تحت التأسيس، قدم الشاعر إبراهيم حسن قصيدة "الصمت العربي، مأساة شعب" كما أنشد الشاعر الغنائي سيد مناع أغنية "قلبي ينبض نارو ناقشت مكتبة دلاص كتاب جامع المؤيد شيخ مكتبة دلاص تأليف د. فهمي عبدالعليم، بالإضافة لتنفيذ ورشة فنية "كولاج بالثمر.

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