"دور المرأة وما حققته من إنجازات سياسية" بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة بعنوان "دور المرأة وما حققته من إنجازات سياسية"، ألقاها أحمد ماهر موجه عام اللغة العربية والذي تناول دور المرأة العظيم فهي التي تنشئ المجتمع وتعد الأجيال، كما أن دورها في الحياة السياسية لا يقل أهمية عن دور الرجل، بجانب أمسية شعرية لشعراء العامية للشعراء أحمد هيكل، وأحمد جلال، بدوي سيد وقدموا قصائد منها صوتك ندل، ودستة شمع، وسحابة وبتعدي، كذلك قدم بيت ثقافة اهناسيا المدينة أمسية شعرية تضمنت مجموعة قصائد منها "من غير أسباب"، "يا شمس مهما تتخفي" للشاعر عمر رسمي، وقصيدة "وكل القلوب إلى الحبيب تميل"، "وبلا حياة" للشاعر مهند محمد، "ونحب الصالحين ونحن منهم"، "والأحداث المترابطة" للشاعر أشرف محمد، وقصيدة "إذا ملك الموت جاء لا تنزعجن" للشاعر أحمد طه وقصيدة "أيها الناس حين تصبحون" للشاعر مصطفى محمود، "أنا العربي، فلسطين حره" للشاعر سمير جابر.







