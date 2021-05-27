تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي تشيلسي يوم السبت المقبل فى نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بمدينة بورتو البرتغالية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الساعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي بورتو.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: ايديرسون.





خط الدفاع: ستونز، دياز، كانسيلو، والكر.





خط الوسط: دي بروين، فودين، جونوجان.



