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ثقافة الجيزة تحي ذكرى رفاعي الطهطاوي

الخميس 27/مايو/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم مسؤول النشاط بمكتبة دور التربية الثقافية محاضرة بعنوان "رائد التنوير.. رفاعة الطهطاوي" بمناسبة ذكرى وفاته، ولد بمدينة طهطا عام 1801م، وتوفي في مايو 1873م، بعد أن قدم خدمات جليلة لوطنه في حقول الثقافة والترجمة والصحافة، فيما قدم مركز طفل المنيرة الغربية عرض فيلم بروجيكتور بعنوان "انترنت آمن" ، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "حكاية خير البلاد" تأليف احمد طوسون. 

نفذ مسؤول النشاط بمكتبة الشيخ زايد ورشة فنون تشكيلية تضمنت رسم تعبيري عن المشكلة السكانية، كما نظمت المكتبة مسابقة ثقافية حول عالم الحيوان، بينما ناقش مسؤول النشاط بمكتبة صول كتاب بعنوان "فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيد وسلامة موسى" تأليف د. عصمت نصار، الذي يكشف بين دفتي هذا الكتاب عن مفهوم التنوير وآثاره وسماته وأهم رجاله في الثقافتين الغربية والمصرية، وذلك من خلال تيارين فلسفيين حملا لواء التنوير في النصف الأول من القرن العشرين، وهما  التيار الليبرالي وتزعمه احمد لطفي السيد، والتيار اليساري الذي تزعمه سلامة موسى.

قدم بيت ثقافة طموه ومكتبة ساقية مكي، مسابقة فى المعلومات بعنوان "معالم مصر السياحية"، فيما ناقش بيت ثقافة الباويطي كتاب بعنوان "الفنون الشعبية في مصر" تأليف عبد القادر مختار، الذي تناول الفنون الشعبية باعتبارها لونا من الفنون الملازمة لفنون الحضارات وموازية لها ومرتبطة، تكونت لها شخصيتها التي تنبع من البيئة المحيطة لها، بينما ناقش بيت ثقافة البراجيل قصة "هدهد سليمان" للكاتب أحمد بهجت.

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