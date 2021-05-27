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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

الخميس 27/مايو/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره تشيلسي، يوم السبت 29 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدراجاو في البرتغال، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا. 

ويحل ايرلينج هالاند في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، بينما يأتي كيليان مبابي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ويأتي ترتيب هدافي دوري الأبطال كالتالي :-

1- ايرلينج هالاند 10 أهداف.
2- كيليان مبابي 8 أهداف.
3- محمد صلاح 6 أهداف.
4- ألفارو موراتا 6 أهداف.
5- نيمار 6 أهداف.
6- كريم بنزيما 6 أهداف.
7- ماركوس راشفورد 6 أهداف.
8- يوسف النصيري 6 أهداف.
9- أولفيه جيرو 6 أهداف.

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