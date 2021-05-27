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موسيماني يستقر على مهاجمة نهضة بركان

الخميس 27/مايو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على طريقة لعب هجومية خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق رغبة المدير الفني في الاعتماد على زيادة الفاعلية الهجومية داخل وسط الملعب والتركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء، التي يجيد فيها محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وبدر بانون.

واجتمع المدير الفني باللاعبين وطالبهم خلالها بعدم منح فرصة للمنافس للتقدم إلى وسط الملعب والتسديد على المرمى.

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