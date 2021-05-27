"جواب للماضي" على مسرح الإسماعيلية









قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "جواب للماضي" للفرقة القومية المسرحية بالإسماعيلية وذلك علي مسرح قصر الثقافة، يحكى العرض عن حال الإسماعيلية قديما في شخص عم صابر الذي يحمل السيرة القديمة من مساوئ وخيرات البلد، مرورا بحرب ٧٣ وهجرة أهالي الاسماعيلية حتي عودتهم، وفي مكان حدث فيه شبورة منعت الجميع من الخروج حتي زوال الضباب، وانكشف في حالة ظن الجميع أنها واقعية ولكن اتضح انها كانت حلم وعاد فلاش باك.







