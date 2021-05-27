ياسمين رئيس تنشر فيديو جديد من كواليس "حبيبتي"

نشرت الفنانة ياسمين رئيس فيديو من كواليس استعدادها لتصوير كليب " حبيبتي افتحي شباكك انا جيت" عبرحسابها على انستجرام.













أغنية" حبيبتى افتحى شباكك " لمطرب المهرجانات حسن شاكوش و تتعاون معه الفنانة ياسمين رئيس".













حققت أغنية حبيبتى 350 ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط من طرحها على قناته الخاصة على اليوتيوب.









طرحت شركة مازيكا البرومو الدعائي لكليب أغنية “حبيبتى” التى تجمع بين المطرب حسن شاكوش والفنانة ياسمينرئيس والمقرر طرحها كاملة اليوم فى السابعة مساء.









وأعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن موعد طرح كليب “ حبيبتى ” ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .





وعلقت ياسمين رئيس قائلة " استنوا كليب #حبيبتي الساعة ٧ ".





يذكر أن المطرب الشعبي حسن شاكوش روج لكليب “حبيبتي" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



