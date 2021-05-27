اليوم.. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله "المكسب بتاعنا"

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد على حسابه الرسمى على انستجرام يشوق متابعيه لكليبه الجديد، أعلن من خلاله عن موعد طرح أغنيته الجديدة قائلا: "كليب #المكسب_بتاعنا بكرة ٤ بتوقيت القاهرة ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح”.









و كان قد احتفل محمد رمضان بوصول الصفحة الرسمية له على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وعلق قائلاً: "الحمد لله العيلة وصلت١٨ مليونا على انستجرام .. يارب اكون أد حبكم وعند حسن ظنكم".









يذكر انه في عام 2019 أخذ محمد رمضان أعماله الغنائية وكليباته إلى مستوى أعلى سواء على المستوى الكمي أوالكيفي، وقدم عدد أكبر من الأغنيات بدأت بـ"مافيا" ثم فيرس، بابا، وهو نفس العام الذي قرر فيه تقديم دويتوهاتغنائية كان أنجحها وأشهرها في ذلك الوقت إنساي مع سعد لمجرد محققا حوالي 318 مليون مشاهدة.



