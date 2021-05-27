نتيجة المسابقة الأدبية الأدبية المركزية السنوية لعام 2021









تشجيعا للأجيال الجديدة والشابة للتعبير عن مواهبها في الكتابة الأدبية والدراسات النقدية، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض نتيجة المسابقة السنوية الأدبية المركزية لعام 2020/2021 التي نظمتها الإدارة المركزية للشئون الثقافية في مجالات الإبداع والنقد والدراسات، وشارك فيها 167 عملا من مختلف المحافظات، شملت مجالات المسابقة لهذا العام (ديوان شعر العامية والفصحي، المجموعة القصصية القصيرة، الرواية، أدب الطفل) بالإضافة للدراسات النقدية، وكانت نتيجة المسابقة كالتالي:





في مجال ديوان شعر العامية فاز بالمركز الأول محمد عبد العزيز (البحر الأحمر) عن ديوان "انثي بالحجم الطبيعي"، المركز الثاني احمد مصطفى "القليوبية" عن ديوان "خارج التفاصيل"، المركز الثالث باهر زاهر صبحي (المنيا) عن ديوان "بلياتشو بيعيط لعب"،.





في مجال ديوان شعر الفصحي فاز بالمركز الأول رأفت محمد (المنيا) عن ديوان "عناقيد امرأة تسكن الموسيقى" وبالمركز الثاني فاز رضا احمد عبد الرازق (القاهرة) عن ديوان "سمكة زينة في صحن الخلود"، المركز الثالث جعفر أحمد حمده (المنيا) عن ديوان "لو كنت ماء".





في مجال الرواية فاز بالمركز الأول كارم عبد الغفار (البحيرة) عن رواية "عتبة وداد" وبالمركز الثاني فاز اشرف مهدي عبد الشافي (القاهرة) عن رواية" وطاويط النجع"، وفاز بالمركز الثالث أحمد السيد محمد (الشرقية) عن رواية "عمر آخر".





في مجال المجموعة القصصية القصيرة فاز بالمركز الأول احمد الزناتي (القاهرة) عن مجموعة "بلوغ الجنة بقفزة واحدة"، وفاز بالمركز الثاني عمرو عاطف رمضان (أسوان) عن مجموعة "في الشرفة"، وفاز بالمركز الثالث محمد سالم أحمد (الجيزة) عن مجموعة "ما يحدث في هدوء".





في مجال أدب الطفل فازت بالمركز الأول عبير فوزي (الجيزة) عن عمل "زقزقة عصافير"، وفاز بالمركز الثاني عادل محمد احمد (الجيزة) عن عمل "من بيت حتي صوتي"، وفازت بالمركز الثالث إيمان سعيد شافعي (القاهرة) عن عمل "شهد والطبيعة"، وفازت بالمركز الثالث مكرر عزة مصطفي عبد العال (بني سويف) عن عمل "جوري وقصص أخري".



