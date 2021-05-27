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بدء فعاليات موسم عروض نوادى المسرح بقصور الثقافة

الخميس 27/مايو/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
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افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض بإقليم القناة وسيناء الثقافي موسم عروض مهرجان نوادى المسرح، الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وذلك بحضور لجنة المشاهدة المكونة من أساتذة الإخراج المسرحي دكتورة داليا همام، المخرج أحمد عباس، مصمم الديكور م. آمين مرعي، دعاء صوابي، إكرامي إسماعيل، حيث بدأت العروض على مسرح ثقافة الإسماعيلية وتضمنت عرضان مسرحيان، العرض الأول "سجن اختياري" تأليف محمود جمال، إخراج محمود مدحت، والثاني بعنوان "عنبر ٦" تأليف محمد علي، إخراج محمد علي.


وفي يوم ٢٦ مايو الجاري تستكمل العروض علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد وتتضمن ثلاث عروض الأول بعنوان "اخر الشارع" تأليف مؤمن عبده، إخراج محمد رؤوف، الثانى بعنوان "نساء لوركا" تأليف عواطف نعيم، إخراج سارة سعد، أما العرض الثالث فبعنوان "دائرة الانتظار" تأليف أحمد آدم، إخراج محمد جمعه، وفي يوم ٢٧ مايو يقام العرض المسرحي "سيرة بني زوال " تأليف محمد علي، إخراج أحمد يوسف، إلى جانب العرض المسرحي "دراما الشحاتين" تأليف بدر محارب، إخراج خالد طه وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.


وعلي مسرح قصر ثقافة السويس يقام العرض المسرحي "الجبانه" تأليف السيد فهيم ، إخراج محمد التنويري، بالإضافة إلى عرض "اللي يريحك" تأليف محمد رؤوف، إخراج أحمد رضوان وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٨ مايو الجاري.

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