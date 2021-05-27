موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا













يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره تشيلسي، يوم السبت 29 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدراجاو في البرتغال، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الاطاحة بفريق باريس سان جيرمان بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.



