بشرة سارة في الأهلي قبل السوبر الأفريقي





أعلن النادي الأهلي عن جاهزية ثنائي الفريق حمدي فتحي وأيمن أشرف لمباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، يوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.





حيث كشف أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي عبر موقع ناديه، عن جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في المباريات الرسمية ابتداء من مباراة السوبر الأفريقي.





وأوضح أن حمدي فتحي أجرى أشعة على موضع إصابته، وتم عرضها على الطبيب المعالج له، والذي أكد أن اللاعب جاهز طبياً للمشاركة في المباريات الرسمية.



