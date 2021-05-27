هل يعود جوارديولا لتدريب برشلونة ؟





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني يواجه خطر فقدان منصبه بعد موسم متواضع للفريق الكتالوني، حيث فاز فيه فقط ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة يتمنى إعادة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لتدريب البلوجرانا على الرغم من علمه بأن الأمر يبدو مستحيلًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من الصعب التفكير في عودة جوارديولا إلى برشلونة حاليًا إلا في حالة فوزه على تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل وإقناعه بأنه بلغ ذروته مع مانشستر سيتي بتحقيق كل البطولات الكبرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه فيما يتعلق ببقية الأسماء المقترحة فإن المدرسة الألمانية التي يحبها لابورتا تبدو غير متاحة حاليًا بعد تولي هانز فليك تدريب منتخب ألمانيا وجوليان ناجلسمان قيادة بايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى تأكيد يورجن كلوب أنه سيكمل عقده مع ليفربول حتى صيف 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالنسبة لميكيل أرتيتا فإنه لا يقدم آداءً مقنعًا مع آرسنال ولم يكتسب جارسيا بيمينتا المدير الفني لبرشلونة Bالخبرات الكافية بعد.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بعض التقارير الصحفية ربطت بين روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا وتوتنهام الإنجليزي كما أن تشافي هرنانديز الذي يتواجد حاليًا في برشلونة لم يعد خيارًا ذا أولوية.



