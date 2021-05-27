موعد إنهاء الدوري المصري





كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الموعد المحدد من جانب لجنة المسابقات، من أجل إنهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.





وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة يخطط لإنهاء الدوري يوم 26 أغسطس المقبل، بحيث ينتهي الدوري قبل فترة التوقف الدولي، المقرر لها من 30 من نفس الشهر إلى 7 سبتمبر.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل مباراتين للأهلي ومثلهما لفريق بيراميدز، بعدما تأهل الفريقان إلى الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.





وجاءت المباريات المؤجلة كالتالي:





تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر إقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام.

تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17 المقرر إقامتها بأسوان في 7 يونيو المقبل.

تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.