موعد انضمام أجويرو لصفوف برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد وصول الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن أجويرو على بعد خطوات قليلة من الانتقال للفريق الكاتالوني في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع المان سيتي.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أجويرو سيحضر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، عقب 48 ساعة من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي".





وتابعت:"أن أجويرو سيكون على رأس أولى صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما لم تحدث أي مفاجآت أخرى قبل موعد وصوله".



