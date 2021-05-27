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موعد انضمام أجويرو لصفوف برشلونة

الخميس 27/مايو/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد وصول الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن أجويرو على بعد خطوات قليلة من الانتقال للفريق الكاتالوني في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع المان سيتي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أجويرو سيحضر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، عقب 48 ساعة من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي".

وتابعت:"أن أجويرو سيكون  على رأس أولى صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما لم تحدث أي مفاجآت أخرى قبل موعد وصوله".

وأختتمت:"أن أجويرو سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في مانشستر سيتي، حيث راهن النادي واللاعب على المتغيرات، بمعنى أن هناك بنود أخرى متعلقة بعدد المباريات والألقاب، من شأنها أن ترفع قيمة عقده".

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