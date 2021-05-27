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موعد انضمام أجويرو لصفوف برشلونة
الخميس 27/مايو/2021 - 06:18 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد وصول الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن أجويرو على بعد خطوات قليلة من الانتقال للفريق الكاتالوني في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع المان سيتي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أجويرو سيحضر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، عقب 48 ساعة من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي".
وتابعت:"أن أجويرو سيكون على رأس أولى صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما لم تحدث أي مفاجآت أخرى قبل موعد وصوله".
وأختتمت:"أن أجويرو سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في مانشستر سيتي، حيث راهن النادي واللاعب على المتغيرات، بمعنى أن هناك بنود أخرى متعلقة بعدد المباريات والألقاب، من شأنها أن ترفع قيمة عقده".
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