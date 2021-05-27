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نجم بايرن ميونخ على أبواب مدريد.. تعرف على التفاصيل
الخميس 27/مايو/2021 - 06:59 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن برهان جديد على اقتراب النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الإلماني من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.
وصرح ألابا منذ شهرين عن رحيله من صفوف البافاري بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن خطوته المقبلة ستكون ريال مدريد.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا يتواجد في مدريد منذ عدة أيام، حيث استغل الفرصة لزيارة فالديبيباس مركز تدريب الميرنجي، وكذلك البحث عن منزل يسكن فيه".
وتابعت:"نجح ريال مدريد على العديد من الأندية الكبرى التي أرادت الحصول على توقيع ألابا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".
وأضافت:"إلى أن ألابا سيكون أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، حيث سيتقاضى 12 مليون يورو سنويًا، بجانب أنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة".
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