نجم بايرن ميونخ على أبواب مدريد.. تعرف على التفاصيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن برهان جديد على اقتراب النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الإلماني من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.





وصرح ألابا منذ شهرين عن رحيله من صفوف البافاري بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن خطوته المقبلة ستكون ريال مدريد.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا يتواجد في مدريد منذ عدة أيام، حيث استغل الفرصة لزيارة فالديبيباس مركز تدريب الميرنجي، وكذلك البحث عن منزل يسكن فيه".









وتابعت:"نجح ريال مدريد على العديد من الأندية الكبرى التي أرادت الحصول على توقيع ألابا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".







