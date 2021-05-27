لابورتا يحسم موقف كومان من الاستمرار أو الرحيل في هذا الموعد

ظهر تسريب جديد من اجتماع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ورونالد كومان، المدير الفني، الذي انعقد أمس الثلاثاء من أجل تحديد مصير المدرب الهولندي.





ولم يعلن النادي الإسباني أي تفاصيل متعلقة بالاجتماع الذي تم، إذ قالت تقارير صحفية عدة إنه لم يسفر عن شئ، حيث يستمر تعليق مصير المدير الفني.





ووفقاً لما أشارات إليه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الرجل الأول في النادي خوان لابورتا أخبر كومان أنه يبحث في الفترة الحالية عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق الكتالوني في الفترة القادمة.





وأضافت: طلب لابورتا من الهولندي كومان أن ينتظر 15يومًا، لحين التعاقد مع مدرب جديد.



