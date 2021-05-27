مواعيد مباريات الذهاب والعودة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على موعد مواجهات الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا للموسم 2020 - 2021.





وحدد "كاف" الجمعة 18 يونيو موعداً لمباريات الذهاب، على أن تقام مبارايات الإياب في 25 من نفس الشهر.





وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وكايرز تشيفز الجنوب افريقي.





وتواجد النادي الأهلي في الدور نصف النهائي بعد تخطية عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.





بينما تأهل الترجي الرياضي التونسي، للدور ذاته على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بأربعة أهداف نظيفة في مجموع اللقائين.





ويلعب الوداد البيضاوي المغربي، الدور نصف النهائي بعد تغلبه على مولودية الجزائر، بهدفين مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين.





بينما تواجد كايرز تشيفز الجنوب افريقي، في الدور التالي من البطولة بعد إقصائه لسيمبا التنزاني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع اللقائين.





ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بنظيره الترجي الرياضي التونسي، في تمام التاسعة مساء الجمعة الثامن عشر من يونيو على ستاد رادس، على أن تقام مباراة الإياب فى التاسعة مساء الجمعة 25 يونيو بالقاهرة



