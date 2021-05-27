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خوفا من رحيله.. الزمالك يبحث عن بديل لنجم الفريق

الخميس 27/مايو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يبحث جهاز الكره بنادي الزمالك في الفترة الحالية عن بديل مميز للتونسي فرجاني ساسي، الذي ارتبط اسمه بمغادرة الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، أن إدارة الفريق الأبيض تهتم بمهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، ضمن العناصر المرشحة للانتقال لصفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالى.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك موافقة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على الصفقة، وذلك قبل مخاطبة إدارة طلائع الجيش واللاعب.

وكانت الفترة الماضية شهدت بعض الخلافات المتعلقه بالمقابل المادي بين إدارة القلعة البيضاء والدولي التونسي فرجاني ساسي، في ملف تجديد عقده، كما يطلب ساسى بشكل مستمر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي الإسماعيلي في تمام التاسعة مساء الخميس الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري على ستاد السويس في إطار دور ال16 بكأس مصر.

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