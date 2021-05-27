كأس مصر.. تشكيل ناري متوقع للزمالك أمام الإسماعيلي













يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة الاسماعيلي ضمن إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر على أرضية ملعب "استاد السويس الجديد".





تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي بكأس مصر





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الخميس على ملعب السويس الجديد.





وتنقل مواجهة دور الستة عشر بين الزمالك والنادي الإسماعيلي حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، وهي الناقل الحصري لبطولة كأس مصر أقدم البطولات المصرية.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الإسماعيلي كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد عواد





خط الدفاع:- محمد عبدالشافي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، حازم إمام.





خط الوسط:- فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو



