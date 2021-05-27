Advertisements
تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان بكأس السوبر الأفريقي
الخميس 27/مايو/2021 - 07:31 ص
علي خلاف
Advertisements
يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الأفريقي مساء الجمعة المقبلة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبلة، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتنقل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة التاسعة من مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للبطولة.
وبشأن القناة المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان فتقرر نقل المواجهة عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة عبر نايل سات، على تردد 11919 أفقي عبر نايل سات ومعدل الترميز 27500.
Advertisements