تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان بكأس السوبر الأفريقي









يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الأفريقي مساء الجمعة المقبلة.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبلة، بالعاصمة القطرية الدوحة.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة التاسعة من مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للبطولة.



