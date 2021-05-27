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تفوق أبيض كاسح وعقدة صفراء.. حقائق وأرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

الخميس 27/مايو/2021 - 06:34 ص
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
علاء خليف
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قمة كروية مثيرة يترقبها عشاق وجماهير الكرة المصرية مساء اليوم الخميس، ستجمع بين فريقي الزمالك والإسماعيلي في ديربي "ولاد العم" والذي سيقام، على استاد السويس الرياضي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي 2020 – 2021.
الزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز يبحث عن استمرار تفوقه في مختلف البطولات ويتطلع لتجاوز عقبة الدراويش والتأهل لدور الثمانية بالبطولة المحلية الأقدم في مصر.

بينما يتطلع الإسماعيلي الذي عاني من سوء النتائج هذا الموسم لمصالحة جماهيره والاقتراب خطوة جديدة من المنافسة على لقب كأس مصر بعدما ابتعد تمامًا عن المنافسة في الدوري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 10 أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي:

- 136 مباراة جمعت الزمالك مع الإسماعيلي في مختلف البطولات، فاز الفارس الأبيض في 68 مباراة، مقابل 34 انتصارًا للدروايش، بينما حسم التعادل نتيجة 34 مباراة بينهما.

- سجل لاعبو الزمالك 192 هدفًا في شباك الدراويش، مقابل 133 هدفًا للإسماعيلي.

- 115 مباراة جمعت الزمالك مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز، فاز أبناء ميت عقبة في 51 مباراة، مقابل 32 انتصارًا للدراويش، وحسم التعادل 32 مباراة أيضًا.

- 18 مباراة جمعت الزمالك مع الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، حقق الفارس الأبيض الفوز في 14 مباراة، وفاز الدراويش في مباراتين، وحسم التعادل مثلهما.

- ثلاثي الزمالك عبد الحليم علي وعلاء الحامولي وشريف الفار يتقاسمون لقب الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك والإسماعيلي، وسجل كل منهم 9 أهداف.

- عوض عبد الرحمن هو هداف الإسماعيلي في مبارياته ضد الزمالك برصيد 8 أهداف.

- أول مباراة جمعت الزمالك مع الإسماعيلي كانت في 12 فبراير لعام 1933 بكأس مصر، وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجلهما (محمد لطيف).

- الإسماعيلي لم يفز على الزمالك في بطولة كأس مصر منذ 24 عامًا تقريبًا، ويرجع آخر انتصاراته في البطولة المحلية ضد الفارس الأبيض إلى 20 أبريل 1997 عندما فاز بهدف دون رد سجله (أحمد فكري الصغير).

- 4 أهداف عكسية شهدتها مواجهات الزمالك والإسماعيلي سجلها (إبراهيم يوسف – يكن حسين – أبوطالب العيسوي – المعتصم سالم).

- أكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان لصالح الزمالك بنتيجة 5 – 2 في مباراة الدور الثاني بينهما في موسم 1995 / 1996

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