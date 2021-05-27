أجويرو وكونتي ودوناروما الأبرز.. 10 لاعبين ومدربين أعلنوا الرحيل عن أنديتهم بعد انتهاء الموسم

أعلن عدد من نجوم الكرة العالمية والمدربين الانفصال بشكل رسمي عن أنديتهم بنهاية الموسم المنصرم 2020 - 2021، وذلك بحثًا عن خوض تحديات جديدة مع أندية مختلفة سيدافعون عن ألوان قمصانها في الموسم المقبل، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات في الفترة القادمة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الراحلين عن أنديتهم الأوروبية بعد انتهاء الموسم :-





- كونتي:





يأتي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس أبرز الراحلين عن أنديتهم في العام الحالي، بعدما أعلن نادي انتر ميلان فسخ التعاقد معه بالتراضي، عقب قيادته للفريق للتتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة 19 في تاريخه والأولى منذ 11 عامًا تقريبًا.





- زيدان:





المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أيضًا حسم قراره بالرحيل عن النادي الملكي بشكل رسمي رغم أن عقده ينتهي مع المرينجي بنهاية الموسم المقبل، وسوف يبلغ المدرب قراره النهائي لـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي خلال الساعات المقبلة.





- دوناروما:





أعلن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان رحيل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق مجانا بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده، حيث يبحث عن خوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل، وتوج الحارس الشاب بكأس السوبر الإيطالي مع الفريق عام 2016.





- بوفون:





الحارس العملاق جيانلويجي بوفون أعلن رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مسيرة طويلة مع اليوفي امتدت لأكثر من 20 عامًا، حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات والأرقام القياسية، ولم يحدد اللاعب وجهته المقبلة حتى الآن رغم اهتمام عدد من أندية أوروبا بالتعاقد معه.





- أجويرو:





أنهى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مشواره مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، حيث أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي عن السيتي بعد عدة سنوات قضاها داخل صفوف الفريق حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات، وسجل 184 هدفًا في 275 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي.





- هانز فليك:





رحل أيضًا المدرب هانز فليك عن تدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني بشكل رسمي بعدما حقق مع الفريق البافاري 7 بطولات خلال الفترة الماضية، ووقع مؤخرًا عقود تدريب منتخب ألمانيا على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بينما سيخلفه في قيادة البايرن جوليان ناجلسمان.





- فينالدوم:





أعلن الهولندي جورجينو فينالدوم نجم فريق ليفربول رحيله بشكل رسمي عن قلعة "الأنفيلد" بعد نهاية الموسم المنقضي، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل صفوف الريدز، ورفض تجديد عقده مع النادي مفضلًا خوض تجربة جديدة، حيث توصل إلى اتفاق مع برشلونة لتمثيل الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





- ماندزوكيتش:





أعلن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، رحيله عن ميلان الإيطالي بنهاية الموسم، وذلك بعد قضاء 6 شهور مع الفريق، حيث انضم لصفوف الفريق في يناير الماضي عقب انتهاء عقده مع الدحيل القطري، وخاض 11 مباراة مع الفريق ولم يسجل أي أهداف.





- ديباي:





أعلن المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي أنّه لن يجدّد عقده الذي يصل إلى نهايته هذا الصيف مع فريقه الحالي ليون الفرنسي، وقرر مغادرة النادي لخوض تجربة جديدة مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى، حيث يهتم نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل.





- كلاوديو رانييري:





المدرب المخضرم كلاوديو رانييري أعلن رحيله عن تدريب فريق سامبدوريا الإيطالي بعد عامين قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق رافضا الاستمرار لعام جديد، وأنهى فريقه الموسم في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة.



