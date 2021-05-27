Advertisements

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

الخميس 27/مايو/2021 - 07:18 ص
السيسي ورئيس جيبوتي
السيسي ورئيس جيبوتي
Advertisements
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للسيد الرئيس إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيبوتي السيسي الرئيس

أخبار تهمك

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان بكأس السوبر الأفريقي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 15 ساعة

لابورتا يحسم موقف كومان من الاستمرار أو الرحيل في هذا الموعد

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السودان ويلتقي عمر البشير

الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني ويجري معه مباحثات موسعة‎

الرئيس السيسي يستقبل عمر البشير (فيديو)

"لقاءات وتصريحات تاريخية".. نشاط مكثف للرئيس السيسي بنيويورك

السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني يبحثان العلاقات الثنائية

بحث الملفات الإفريقية.. تفاصيل زيارة السيسي في جوبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

07:18 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»