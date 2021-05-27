Advertisements

6 أسئلة مهمة حول الفطر الأسود.. هل انتشر في الدول العربية؟

الخميس 27/مايو/2021 - 07:39 ص
الفطر الأسود
الفطر الأسود
Advertisements
كثر في الفترة الأخيرة، الحديث عن الفطر الأسود، لدرجة أرعبت المواطنين، خاصة مع الحديث عن أنواع أخرى مثل الفطر الأبيض، والفطر الأصفر، ونعرض في السطور التالية أبرز 6 أسئلة أجابت عليهم المنظمات والمؤسسات الصحية في عدة دول، وفقا لما عرضته "BBC" البريطانية.

1- ماهو الفطر الأسود؟
هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات الفواكه والخضروات المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو "الإيدز".

2- كيف انتشر الرعب من الفطر الأسود ولماذا اقترن بوباء كورونا؟
جاء ذلك بعد أن رصدت الهند آلاف الإصابات بالمرض مؤخرا بين من تعافوا أو هم في طور التعافي من فيروس كورونا.

3- هل هو وباء جديد؟
هو مرض قديم ومعدل انتشار الفطر الأسود لم يصل إلى الدرجة التي تجعله يوصف بالوباء حتى في الهند نفسها.

4- هل يقتل كل من يصاب به؟
يقول الأطباء والعلماء إن نسبة الموت جراء الإصابة بالفطر الأسود تبلغ 50%.

5- هل لا يوجد له علاج؟
إذا اكتشفت الإصابة مبكرا يستخدم الأطباء الحقن الوريدي المضاد للفطريات لعلاجه، وفي الحالات المتأخرة لا يكون أمام الأطباء غير التدخل الجراحي لاستئصال العين أو الأنف أو الفك الأعلى منعا لوصول العفن إلى الدماغ.

6- هل انتشر في الدول العربية؟
دول عربية أعلنت عدم انتشاره مثل مصر والسعودية، وعمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفطر الاسود الفطر الابيض الفطر الأصفر الإصابة بالفطر الأسود

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يحسم موقف كومان من الاستمرار أو الرحيل في هذا الموعد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان بكأس السوبر الأفريقي

منذ ساعة و 14 دقيقة

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفطر الأسود" مرض شغل المصريين.. ما قصته؟

هل المتعافين من كورونا معرضين للإصابة بالفطر الأسود؟ عضو الجمعية المصرية للمناعة يُجيب (فيديو)

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

هاني الناظر: الفطر الأسود ليس موجودا في مصر

طبيب بالهند يكشف الفرق بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود

ما هو الفرق بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود؟.. طبيب هندي يجيب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

07:18 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»