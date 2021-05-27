6 أسئلة مهمة حول الفطر الأسود.. هل انتشر في الدول العربية؟

كثر في الفترة الأخيرة، الحديث عن الفطر الأسود، لدرجة أرعبت المواطنين، خاصة مع الحديث عن أنواع أخرى مثل الفطر الأبيض، والفطر الأصفر، ونعرض في السطور التالية أبرز 6 أسئلة أجابت عليهم المنظمات والمؤسسات الصحية في عدة دول، وفقا لما عرضته "BBC" البريطانية.





1- ماهو الفطر الأسود؟

هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات الفواكه والخضروات المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو "الإيدز".





2- كيف انتشر الرعب من الفطر الأسود ولماذا اقترن بوباء كورونا؟

جاء ذلك بعد أن رصدت الهند آلاف الإصابات بالمرض مؤخرا بين من تعافوا أو هم في طور التعافي من فيروس كورونا.





3- هل هو وباء جديد؟

هو مرض قديم ومعدل انتشار الفطر الأسود لم يصل إلى الدرجة التي تجعله يوصف بالوباء حتى في الهند نفسها.





4- هل يقتل كل من يصاب به؟

يقول الأطباء والعلماء إن نسبة الموت جراء الإصابة بالفطر الأسود تبلغ 50%.





5- هل لا يوجد له علاج؟

إذا اكتشفت الإصابة مبكرا يستخدم الأطباء الحقن الوريدي المضاد للفطريات لعلاجه، وفي الحالات المتأخرة لا يكون أمام الأطباء غير التدخل الجراحي لاستئصال العين أو الأنف أو الفك الأعلى منعا لوصول العفن إلى الدماغ.





6- هل انتشر في الدول العربية؟