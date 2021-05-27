للراحة النفسية وتقليل الضغوط.. "إنستجرام" يعلن تقديم ميزة جديدة لمستخدميه

أعلن موقع نشر الصور "إنستجرام" عن ميزة جديدة يقدمها إلى مستخدميه، وهي إمكانية إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات، وذلك بهدف تقليل الضغط الذي يواجهه الناس، حيث بينت دراسة حديثة أجراها معهد أكسفورد للانترنت أن هناك "ارتباطا ضئيلا" بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والصحة العقلية لدى المراهقين.





وحسب "BBC" فإن عملاق التواصل الاجتماعي، اختبر هذه الخاصية في عدد من البلاد منذ 2019، وكشفت الأبحاث أن إزالة الإعجابات كان له تأثير ضئيل على سلوك الناس أو رفاهيتهم، بعد مخاوف من أن استخدام التطبيق يمكن أن يكون مرتبطا بانعدام الأمن وضعف الصحة العقلية.





وكشف آدم موسيري، رئيس انستجرام، أن هذا القرار "استغرق هذا وقتا أطول مما كنت أتمنى، لكنني متحمس جدا لمنح الناس مزيدا من التحكم، ولكن الموقع قدم هذه الخاصية لجعل الناس يشعرون بالرضا عن الوقت الذي يقضونه" عليه، لافتا إلى أن "هدف هذا هو منح الناس الخيار"، مثل تمتعهم بخيار إنهاء علاقة ما، أو تغيير المدرسة التي يدرسون فيها.





وشدد موسيري: "ربما تريد أن تكون أقل قلقا إلى حد ما بشأن عدد الإعجابات التي يحصل عليها الجميع لمدة أسبوعين أو شهرين، وقد ترغب في العودة مرة أخرى".



