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الهند تسجل 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3847 وفاة

الخميس 27/مايو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3847 وفاة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا، وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى أكثر من 27.1 مليون شخص، ووصل عدد المتوفين إلى 311.4 ألف شخص.

 

وتحتل الهند المرتبة الثانية على العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في إجمالي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

 

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين لأول مرة أواخر عام 2019، وانتشر بعدها في كافة أنحاء العالم ليصل إجمالي المصابين إلى 168 مليون مصاب، وإجمالي عدد الوفيات إلى حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

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