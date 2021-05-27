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ميريلن مانسون مطلوب للاعتقال بسبب اتهامات بالتحرش
الخميس 27/مايو/2021 - 08:53 ص
أحمد جمال أحمد
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صدرت مذكرة اعتقال بحق مغني الميتال الشهير مايرلين مانسون، بعد تراكم مطالبات القبض عليه بحق مجموعة اتهامات تحرش.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، صدر أمر اعتقال رسمي بحق مانسون بعد تاكد سلطات مدينة لوس انجلوس من أحد الإدعائات الموجهة ضده.
وكانت قد بدأت ادعائات التحرش بحق مانسون، منذ اكتوبر 2019.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، صدر أمر اعتقال رسمي بحق مانسون بعد تاكد سلطات مدينة لوس انجلوس من أحد الإدعائات الموجهة ضده.
وكانت قد بدأت ادعائات التحرش بحق مانسون، منذ اكتوبر 2019.
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