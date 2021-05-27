ميريلن مانسون مطلوب للاعتقال بسبب اتهامات بالتحرش



وكانت قد بدأت ادعائات التحرش بحق مانسون، منذ اكتوبر 2019.



وبحسب صحيفة ديلي ميل، صدر أمر اعتقال رسمي بحق مانسون بعد تاكد سلطات مدينة لوس انجلوس من أحد الإدعائات الموجهة ضده.