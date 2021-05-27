80.486 إصابة جديدة و2.398 وفاة بكورونا في البرازيل

رصدت السلطات الصحية في البرازيل، 80 ألفًا و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم رصد ألفين و398 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى 16 مليونًا و160 ألف حالة مؤكدة، فيما تخطى إجمالى الوفيات الـ450 ألفًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وجاءت البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى.