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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في دور الـ16 بكأس مصر
الخميس 27/مايو/2021 - 08:59 ص
الفجر الرياضي
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يستقبل ستاد السويس الجديد مباراة هامة و قوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ونظيره الزمالك ، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر .
وتقام مساء اليوم الخميس الموافق 27 مايو، مباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي، على أن
يواجه الفائز منهما فريق مصر المقاصة يوم 4 يونيو.
ومن
المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت
القاهرة ، علي أرضية ملعب السويس الجديد .
وتذاع
المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد
لمباريات كأس مصر وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.
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