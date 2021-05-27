موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في دور الـ16 بكأس مصر

يستقبل ستاد السويس الجديد مباراة هامة و قوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ونظيره الزمالك ، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر .

وتقام مساء اليوم الخميس الموافق 27 مايو، مباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي، على أن يواجه الفائز منهما فريق مصر المقاصة يوم 4 يونيو.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب السويس الجديد .

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس مصر وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.