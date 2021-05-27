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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

الخميس 27/مايو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره تشيلسي، يوم السبت 29 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدراجاو في البرتغال، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحل ايرلينج هالاند في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، بينما يأتي كيليان مبابي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ويأتي ترتيب هدافي دوري الأبطال كالتالي :-

1- ايرلينج هالاند 10 أهداف.

2- كيليان مبابي 8 أهداف.

3- محمد صلاح 6 أهداف.

4- ألفارو موراتا 6 أهداف.

5- نيمار 6 أهداف.

6- كريم بنزيما 6 أهداف.

7- ماركوس راشفورد 6 أهداف.

8- يوسف النصيري 6 أهداف.

9- أولفيه جيرو 6 أهداف.

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