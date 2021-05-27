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طارق الشناوي يكتب: ما يُقال وما لا يُقال!

الخميس 27/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فى كل مرة أرى فيها الفنانة حورية فرغلى، بقدر ما أتعاطف معها، أشعر أن عقلها الواعى كأنه فى حالة غياب أربعًا وعشرين ساعة يوميا.

فهى لا تضع أبدا (كونترول) لما تقوله وما يجب عليها ألا تقوله.

ما الذى يعنيه أن تتمسح فى قريبة لها فى الوسط الفنى، بينما أمينة خليل التى بدأت بعدها المشوار بعشر سنوات لم تذكرها ولا مرة فى جملة مفيدة أو غير مفيدة، وبديهى لم تسأل عنها فى محنتها، بل أنكرت تماما صلة القُربى، ثم تذكر حورية أن محمد رمضان الذى وقفت أمامه فى فيلم (عبده موتة) من أجل تدشينه كنجم وقدمت دورها مجانًا، عندما طرقت بابه فى أحد الاستوديوهات لم يفتح ولم يسأل.

أتذكر أنها روت لى ما هو أكثر عندما تجاورت مقاعدنا مصادفة فى مهرجان (مالمو) بالسويد قبل بضع سنوات، وكانت المرة الأولى التى ألتقيها ولم أسألها عن شىء، بل هى التى قالت، ولم أنشر بالطبع شيئًا، فقط أصابتنى الدهشة.

الفنان عادة يحتاج للبوح والفضفضة للتخلص من أى مشكلات نفسية يعيشها.. وما أكثرها فى الحياة!.. لدينا أحمد زكى، كان من أكثر النجوم ترددًا على الطبيب النفسى د. أحمد عكاشة، ولم يكن يخجل أبدًا من ذِكر هذه الحقيقة، وكثيرا ما كان يقول ساخرا إن الصديق المخلص بالنسبة له بمثابة طبيب نفسى يلقى عنده وبالمجان كل مشاكله النفسية، إلا أنه لم يكن يروى على الملأ ما هى متاعبه النفسية.

هل الذين أنكروا حورية كقريبة أو زميلة وقفت بجانبهم يستحقون أن تذكرهم فى أحاديثها، هل تريد مثلًا التشهير بهم؟.. لا أتصور سوى أنها فقط تريد البوح المجانى.

الوسط الفنى لا يسمح بالتواجد داخل جدرانه إلا لمن يعرف بالضبط مفاتيح التعامل معه.. متى تقول، ولمن، وبأى أسلوب.. بينما حورية كلما أطلت علينا فى لقاء أو حديث تخسر أرضًا.

الفنان مُعرّض طوال رحلته لمواجهة لحظات انتشار وأخرى اندثار، وهج وانطفاء، قمة وسفح، وفى كل مرة لو امتلك فيها العقل لاستطاع أن يعبر الأزمة، أو يجد نفسه وقد غُرست قدماه أكثر وأكثر فى الرمال المتحركة.

داخل الوسط الفنى هناك قاعدة تقول «لا تعترف أبدا بأنك لم تعد مطلوبًا»، يخرس صوت التليفون ولا أحد يسأل، بينما يكتب فى الجرائد أنه اعتذر عن عشرات من الأعمال التى لا تضيف إليه، يفشل مسلسله ويحتل المركز الأخير، بينما هو يعلن فى كل الجرائد أنه بصدد الاستعداد لأجزاء متتالية من مسلسله الذى اعتلى القمة الجماهيرية.

الناس فى البداية تتعاطف مع الضعيف، ثم مع الزمن تهبط معدلات المشاعر الإيجابية من الإشفاق للتجاهل، فلماذا تُصدّر للناس ضعفها وهوانها على الوسط الفنى؟.

ستعود مؤكدًا حورية لممارسة حياتها داخل الوسط الفنى، وبالطبع عليها أن تدرك أن كل شىء قد تغير، الخريطة قبل عامين ليست كما هى الآن، وبقدر استيعابها للمتغيرات ستنجح فى عبور الأزمة، وذلك بقدرتها على ضبط الانفعال وتحديد ما يقال وما ينبغى عليها أن تحتفظ به.. فهل استوعبت حقًا الدرس؟!.

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المقال: نقلاً عن(المصري اليوم).

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