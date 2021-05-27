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حواس يعلن موعد بدء الحفائر بموقع رمسيس الثالث في السعودية

الخميس 27/مايو/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إنه سعيد بحضور إجتماع مع الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة السعودية وذلك بخصوص البدء في مشروع الحفائر الخاص بموقع رمسيس الثاني بالسعودية وذلك في نوفمبر القادم.

وأشار حواس إلى أن الأبحاث أكدت أن الملك رمسيس الثالث قد أرسل بعثات لجلب النحاس من بلد مجاور، ودون ذلك على بردية من ذلك العهد، وأن هذا البلد المجاور هو السعودية.

وذلك بعد الكشف عن الطريق التجاري الذي سوف يظهر الكثير من المعلومات عن استعماله خلال عصور تاريخية تسبق الدول الحديثة، وأن هناك الكثير من المناطق الأخرى على الطريق التجاري الذي كان يربط بين البلدين سوف تتم فيه حفائر للكشف عن أدلة جديدة لملوك مصريين أرسلوا البعثات إلى السعودية منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام تقريبًا.

ومن المعروف أن هناك آثاراً عُثر عليها بالسعودية جاءت من مصر وهي عبارة عن مجموعة مهمة من الجعارين.


وتم الاتفاق علي عمل مشاريع أخرى كثيرة تخص الحفاظ على التراث بالمملكة العربية السعودية وعقد سلسلة من الأفلام الوثائقية عن آثار السعودية.

وحضر الاحتماع العديد من الآثاريين والمسؤليين بهيئة التراث اليوم بمدينة الرياض.

وأهدى الدكتور جاسر الحربش بعض المستنسخات التي تمثل آثار ما قبل التاريخ التي تم إكتشافها بالسعودية.

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الكلمات المفتاحية

مصر رمسيس الثالث حفائر اثرية السعودية

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