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غرق 4 أشخاص وفقدان 156 آخرين في نيجيريا

الخميس 27/مايو/2021 - 09:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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غرق أكثر من 150 شخصًا بعد فقدانهم فى نهر النيجر غرب نيجيريا، عقب غرق مركبهم الذى كان محملا بأكثر من طاقته القصوى.

 

وكان المركب الذى يحمل 180 راكبًا فى طريقه إلى مدينة وارا بولاية كيبي بعد منطلقًا من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر، ثم تعرض لـ الغرق بسبب تصدع هيكله، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ونقلت وسائل إعلامية، عن المسؤول المحلي عن الطرق النهرية، يوسف بيرما، قوله إن المركب كان قدرته الاستيعابية القصوى أقل بكثير من 180 راكبًا، مؤكدًا أنه تم العثور على 20 شخصا فقط على قيد الحياة

 

وأوضح أن هناك 4 لقوا مصرعم و156 آخرين لا يزالون فى عداد المفقودين، مرجحًا أنهم غرقوا.

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نيجيريا غرق مركب غرق 4 أشخاص

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