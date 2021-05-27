أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس27-5-2021

حققت أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في سوق العبور استقرار، اليوم الخميس 27-5-2021، وسط قيام الحكومة بالعديد من المشروعات الزراعية لزيادة المعروض منها بالاسواق والسيطرة على اسعارها.

أسعار الخضروات اليوم الخميس 27-5-2021:

ووفقا لأسعار في السوق العبور، فقد تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، والبطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، والبصل بين 1.5 و3.5 جنيه، الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، وكيلز الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 27-5-2021 :

وعلى صعيد اسعار الفاكهة فقد حقق سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات، التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

وسجل سعر الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه، والفراولة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه، والجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه، وتراوح سعر كيلو البطيخ البطيخ بين 12 و18 جنيها، الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات