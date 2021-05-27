بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية في نهائي السوبر الإفريقي.

وكشف مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، عن تشكيلة الفريق لمواجهة الفريق المغربي غدا.





وقال المصدر، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيبدأ مباراة السوبر بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم، حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان غدا الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بقطر.