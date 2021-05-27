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إيمري يكشف سر تتويج فياريال بالدوري الأوروبي

الخميس 27/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كال مدرب فياريال أوناي إيمري، المديح للاعبيه لالتزامهم بعد حصد أول لقب كبير في تاريخ النادي بالفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وانتصر الفريق الإسباني 11-10 في ركلات ترجيح مثيرة بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونفذ الحارس جيرونيمو رولي الركلة 11 بعدما سجل كل زملائه ركلاتهم قبل أن ينقذ ركلة نظيره ديفيد دي خيا.

ونال إيمري لقبه الرابع في الدوري الأوروبي إذ سبق له حصد اللقب ثلاث مرات مع إشبيلية.

وأبلغ إيمري مؤتمراً صحافياً: "لم نرتكب أي خطأ في الدوري الأوروبي، منذ أول لحظة في البطولة، في بعض الأحيان كنا نتجمع في السادسة صباحاً للاستعداد لمباراة يوم الأحد، كل ذلك يجعل الرحلة (تستحق هذا العناء)".

وأضاف: "كنا نتحدث سوياً عن الاستمتاع بتلك اللحظات، في النهاية نحن فخورون ببلوغ النهائي لكن إذا لم تفز ستكون حزيناً، الفوز خطوة مختلفة، خطوة مهمة للأمام، هذا عملنا في الوقت الحالي، نجحنا في إسعاد العديد من الأشخاص".

وتولى إيمري تدريب فياريال في يوليو (تموز) 2020، بعد 9 أشهر من إقالته من تدريب آرسنال الإنجليزي لسوء النتائج.

وأخرج المدرب الإسباني فريقه السابق من الدور قبل النهائي قبل أن يتفوق على فريق إنجليزي آخر وشدد على أن الإنجاز ليس لشخصه.

وقال: "أؤكد أن في الرياضة لا يوجد ثأر، أحاول الاستمتاع بكل لحظة أثناء الفوز والهزيمة، حاولت صنع أجواء جديدة حتى عندما كنت في إنجلترا مع آرسنال، تعلمت الكثير وقابلت العديد من الأشخاص وثقافات مختلفة وكرة قدم أخرى".

وتابع: "في النهاية كان عملاً محترفاً، لكن العديد من الأبواب فتحت بعد ذلك، الانتصار كان مرضياً كما كان الحال مع إشبيلية".

واختتم قائلاً: "عندما كنت مع آرسنال بلغنا نهائي الدوري الأوروبي ولم نفز، لكنها مرحلة ففي تلك المباراة ربما تعلمت الكثير من أجل الفوز بمباراة اليوم".

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