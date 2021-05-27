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آسر ياسين ينضم لقائمة أبطال فيلم"200 جنيه" مع هاني رمزي

الخميس 27/مايو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان آسر ياسين على المشاركة في فيلم "200 جنيه"، ومن المقررأن يبدأ في تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة، والفيلم يعتمد على البطولة الجماعية.

والفيلم بطولة هاني رمزي، نيللي كريم، خالد الصاوي، إسعاد يونس، عمروعبد الجليل، أحمد رزق، محمد فراج، وكوكبة مميزة من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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