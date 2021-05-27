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أسعار جميع أنواع "الأسماك" اليوم الخميس 27-5-2021

الخميس 27/مايو/2021 - 09:37 ص
أسعار الأسماك في مصر اليوم
أسعار الأسماك في مصر اليوم
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 27-5-2021 استقرار، مع الحفاظ على مستوياتها السعرية مستقرة منذ فترة طويلة بفضل التوسع في إنشاء المزارع السمكية، وتطهير البحيرات.

 

أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك:

ووفقا لسوق العبور، فقد تراوح سعر كيلو البلطي بين 22 جنيه إلى 23 جنيه،  و وصل سعر كيلو  السمك الفيليه  المجمد إلى 70 جنيه للكيلو،  وسجل سعر كيلو قشر البياض 100 جنيه للكيلو،  وكيلو الثعبان 70 جنيه للكيلو،  والمكرونة السويس بلغ سعرها نحو 70 جنيه للكيلو  بينما المكرونة المجمدة 25 جنيه للكيلو،  وبلغ سعر كيلو الجمبري سويسي  جامبو 435 جنيه ،  وسعر الجمبري  سويسي 330 جنيه،  و الجمبري المجمد 125 جنيه للكيلو.

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