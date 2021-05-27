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استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن البعض يلوم على الحكومة البريطانية تأخير إتخاذ قرار الغلق في بداية جائحة كورونا، ولكن هذا لا يغير من الرأي العام الحالي في بريطانيا أن التصرف في الوقت اللاحق في بريطانيا كان من أنجح التحركات على مستوى أوروبا كلها.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه ليس هناك زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا وهذا يرجع لنجاح حملة التطعيم بلقاح كورونا.

وأضاف أنه تم اعطاء لقاح كورونا إلى نحو 72% من البالغين في بريطانيا حتى الأمس، وحملة التطعيم تسير على قدم وساق سعيا للوصول إلى مناعة القطيع، مؤكدا أن هناك حالة اطمئنان كبيرة من كل اللقاحات.

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