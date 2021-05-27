Advertisements

مصادر عسكرية: الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مالي

الخميس 27/مايو/2021 - 09:58 ص
مالي
مالي
وكالات
Advertisements

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مالي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعتُقل رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطع البث التلفزيوني الرسمي.

 

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن ضباطًا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

 

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

 

 

أخبار تهمك

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 11 ساعة

جامع زوجته بوحشية فـ"قطعت رأسه وجزء حساس من جسده".. فيديو رصد جريمة إمبابة

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان بكأس السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 10 ساعة

للكشف عن تعاطي المخدرات.. المرور تواصل حملاتها على الطرق الصحراوية والسريعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ثلث ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

منذ أقل من ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

09:56 ص

جامع زوجته بوحشية فـ"قطعت رأسه وجزء حساس من جسده".. فيديو رصد جريمة إمبابة

08:38 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى جيبوتي اليوم

07:18 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»