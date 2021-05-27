مصادر عسكرية: الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مالي

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مالي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتُقل رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطع البث التلفزيوني الرسمي.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن ضباطًا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.