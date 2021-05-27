خاص.. الكشف عن موقف معلول من المشاركة أمام نهضة بركان

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف التونسي علي معلول من المشاركة في مباراة السوبر أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

وقال مصدر بالفريق الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه من الصعب أن يدفع موسيماني بالتونسي في مباراة السوبر بأي شكل من الأشكال لعدم الجاهزية الفنية الكاملة للاعب حتى هذه اللحظة.

وأضاف، أن الجهاز الطبي للمنتخب التونسي حذر الجهاز الفني للأهلي من المجازفة وإشراك لاعب في مباراة بحجم نهائي السوبر الإفريقي تجنبا لتجدد الإصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية غدا الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالأراضي القطرية.